Raubüberfall auf Juwelier im Bezirk Amstetten

In Seitenstetten im Bezirk Amstetten ist am Freitagnachmittag ein Überfall auf einen Juwelier verübt worden. Laut Polizeisprecher Stefan Loidl sind vermutlich drei Täter am Werk gewesen.

Nach ersten Informationen soll eine Angestellte von den Tätern bedroht und gefesselt worden sein. Eine Alarmfahndung der Polizei läuft derzeit auf Hochtouren.