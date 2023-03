Verdächtiger nach Raubüberfall in Innsbruck festgenommen

Der Mann wurde von einer Streife in einem Wohnhaus in der Nähe des Tatorts aufgespürt, sagte Ermittler Philipp Rapold der APA. Er wurde bei der Flucht beobachtet und wurde, nachdem er sich in seiner Wohnung umgezogen hatte, in der Tiefgarage festgenommen. Er hatte einen mittleren, dreistelligen Eurobetrag bei sich.

Wie die Polizei am Abend berichtete, zeigte sich der 29-Jährige geständig und kooperativ. Er gab an, dass er wegen finanzieller Nöte die Trafik überfallen habe. Der Beschuldigte soll in die Justizanstalt Innsbruck gebracht werden, hieß es.