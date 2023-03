Raub: Pensionistin wurde nachts in ihrem Haus überfallen

Ein brutaler Raubüberfall in der Nacht auf Mittwoch in Rohrendorf bei Krems beschäftigt Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA). Das Opfer wurde bei dem Übergriff schwer verletzt. Zwei vorerst unbekannte Täter stiegen am 28. Februar gegen 23 Uhr, maskiert mit Sturmhaube und Handschuhen, in ein Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Rohrendorf ein. Im Wohnzimmer stießen die Kriminellen auf die 76-jährige Besitzerin.

Das Opfer wurde infolge auf "brutale Art und Weise zu Boden geworfen und mit Händen und Fäusten geschlagen", heißt es von Seiten der Ermittler. Anschließend forderten die Gangster mit ausländischem Akzent Geld von der Frau.

Sachen durchwühlt

Nach dem Angriff durchsuchten die Täter das Einfamilienhaus nach Wertgegenständen, ehe sie wieder die Flucht ergriffen. Die 76-Jährige konnte im Anschluss ihre Nachbarn verständigen, die die Rettungskette in Gang setzten. Laut Polizei erlitt das Opfer bei dem schweren Raub Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus verbracht.

Eine sofort eingeleitete Alarmfahndung nach den beiden Tätern verlief ergebnislos. Die weiteren Erhebungen wurden von der Raubgruppe des LKA übernommen. Einer der beiden Täter wird auf zirka 170 bis 175 cm geschätzt, er hatte eine starke Statur. Der zweite Angreifer war vermutlich kleiner als 170 cm und sehr schlank. Das Landeskriminalamt bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133-30-3333.