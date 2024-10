Wegen 650 Euro: Mehrfach Vorbestrafter lockte 21-Jährigen in Falle

"Beim Geld endet die Freundschaft", sagt ein Sprichwort. Freunde sind die drei jungen Männer nicht mehr, auf der Anklagebank am Landesgericht Wiener Neustadt mussten sie aber trotzdem nebeneinander Platz nehmen. Täter und Opfer . Denn während sich ein 20-jähriger Österreicher und sein 21-jähriger serbischer Komplize als Räuber verantworten mussten, legte die Staatsanwaltschaft dem Opfer (ebenfalls 21) zur Last, die Ermittlungen durch Falschaussagen behindert zu haben.

Eine gemeinsame Freundin kontaktierte den säumigen Schuldner und fragte nach einem Treffen. Am vereinbarten Treffpunkt wartete allerdings nicht das Mädchen - stattdessen nahmen die beiden Angeklagten den 21-Jährigen in Empfang. Mit ihrem BMW X6 waren die beiden Arbeitslosen angereist. "Er hat lauter Ausreden gehabt. Dass er auf Urlaub war, in U-Haft und sein Handy gewechselt hat. Er hat gesagt, er hat kein Geld. Da bin ich wütend geworden", erinnert sich der 20-jährige Österreicher.

Schlagring und Messer?

Mit einem Faustschlag ins Gesicht verlieh er dieser Wut Ausdruck. Dass er dabei einen Schlagring getragen habe, wie das Opfer behauptet, bestreitet der Angeklagte jedoch. Auch, dass er ein Messer in der Hand gehabt hätte. "Es tut mir leid, ich habe mich auch schon bei ihm entschuldigt. Aber ich mag es nicht, wenn man mich verarscht", gibt der 20-Jährige zu Protokoll.