NÖ: 82-Jähriger stürzte mit dem Auto über Abhang in den Tod

Ein 82-jähriger Autolenker ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in der Gemeinde Ybbsitz im Bezirk Amstetten ums Leben gekommen. Der einheimische Pensionist war aus vorerst unbekannter Ursache beim Zurückschieben von einem Güterweg abgekommen und über einen Abhang gestürzt. Er erlitt tödliche Verletzungen.

Der Senior war gegen 14 Uhr im Ybbsitzer Gemeindegebiet in Richtung Maisberg unterwegs. Am Rand einer steil abfallenden Weide dürfte dann ein Umkehrmanöver schief gegangen sein. Der schwer demolierte Wagen fing sich am Ende des Abhangs am Waldrand.

Die angerückten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Ybbsitz und Waidhofen/Stadt, sowie des Roten Kreuzes und des Notarzt-Hubschraubers C15 konnten nur mehr den Tod des Unfalllenkers feststellten. Mittels Seilwinde barg die Feuerwehr den stark beschädigten Pkw.