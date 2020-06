Rasche Hilfe nach Unwettern

Wie es weiter geht, davor steht noch ein großes Fragezeichen" sagt Markus Guger-Luger. Über sein Haus in Mannersdorf (Bezirk Melk), wo er mit seiner Ehefrau und zwei Kindern (zwei und vier Jahre) lebt, ist eine riesige weiße Plastikplane gestülpt. "Das Dach ist zu hundert Prozent kaputt. Ich weiß nicht, ob das unsere Sturmversicherung deckt." Guger-Luger ist Freitagabend aus Frankreich heimkehrt und hat seine Familie im Unwetterchaos vor gefunden. "Ich war schockiert, dass die Natur so verrückt spielt. Man denkt ja immer, uns passiert so was nicht."

Es passierte fast allen im Dorf. Kaum eines der 70 Häuser, das nicht Schäden von den Taubenei-großen Hagelschloßen aufweist. Aus der Luft wird deutlich: Jedes zweite Haus hat massiv durchlöcherte Dächer und ist mit Planen notdürftig vor Regen geschützt. Auch das Dach einer Maschinenhalle, wo in zwei Wochen die Teilnehmer der FF-Bezirksbewerbe unterkommen sollten, sieht aus wie ein Sieb. Die Großveranstaltung ist auf September verschoben.