Rammbockbande: Blitzeinbruch in Wiener Neustadt geklärt

Es war im Oktober 2020, als eine Bande mit einem Blitzeinbruch im Wiener Neustädter Einkaufszentrum Fischapark für Schlagzeilen sorgte. Die Täter rasten mit einem gestohlenen Wagen als Rammbock durch den Seiteneingang des Media Markts und erbeuteten binnen weniger Minuten unter anderem 40 hochpreisige Tablets und anders Diebesgut. Der Sachschaden war durch das brachiale Vorgehen der Kriminellen enorm.

31-jähriger Rumäne wurde entlarvt

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die Tatort- und die Einbruchsgruppe des nö. Landeskriminalamtes ein halbes Jahr später den Coup klären und einen der Tatverdächtigen zur Strecke bringen. Mittels Spurenabgleichs wurde ein 31-jähriger verdächtiger Rumäne entlarvt und von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt international zur Festnahme ausgeschrieben. Der Beschuldigte wurde am 12. Februar 2021 in Rumänien festgenommen und am 3. März nach Österreich ausgeliefert. Gegenüber den Ermittlern des Landeskriminalamtes schwieg er jedoch eisern. Er sitzt in der Justizanstalt Wr. Neustadt in U-Haft.