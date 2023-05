Rammbock-Coup in der SCS: Bilder des Feuerwehreinsatzes

Nach dem spektakulĂ€ren Einbruch in der SCS in Vösendorf am Montag, dauern die Ermittlungen der niederösterreichischen Kriminalisten an. Spuren wĂŒrden ebenso ausgewertet wie Überwachungsvideos gesichtet, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag auf Anfrage. Die FahndungstĂ€tigkeit lief ebenfalls weiter.

Bisher Unbekannte waren mit einem BMW in die Auslage eines JuweliergeschĂ€fts gekracht, nachdem sie ĂŒber einen Lieferanteneingang ins Einkaufszentrum gelangt waren. Das zuvor in Wien gestohlene Auto zĂŒndeten sie an.

