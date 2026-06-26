Raiffeisentag 2026: „Zukunft braucht junge Ideen“

Die Eröffnung erfolgte durch Generalsekretär Johannes Rehulka . Nach Keynote-Speaker Richard David Precht informierte Kerstin Hofer von „marketmind“ über die Ergebnisse der ÖRV-Zukunftsstudie.

„Mit Innovation und Exzellenz punkten“

„Es braucht Menschen, die Mut und Ideen haben und bereit sind, Leistung zu erbringen und Verantwortung zu übernehmen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am heutigen Freitag beim Raiffeisentag 2026 im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse. „Niederösterreich ist reich an mutigen und leistungsbereiten Menschen.“

„Im internationalen Wettbewerb können wir nur mit Innovation und Exzellenz punkten“, sagte Mikl-Leitner, verwies dabei auf Beispiele aus Niederösterreich, wie den ersten in Niederösterreich geplanten und gebauten Satelliten, der im September ins All starten wird, den neuen Bahncluster im Marchfeld auf dem ehemaligen Zuckerproduktionsareal in Leopoldsdorf oder auch das neue Hotel in Holzbauweise am Flughafen Wien-Schwechat.

In der Gegenwart habe man „eine sehr gute Ausgangssituation“ - es brauche daher ein „Comeback der Zuversicht“, meinte Mikl-Leitner, und bedankte sich in diesem Zusammenhang auch bei Raiffeisen „für die enge Partnerschaft“.