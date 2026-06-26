Raiffeisentag 2026: „Zukunft braucht junge Ideen“
Die Eröffnung erfolgte durch Generalsekretär Johannes Rehulka. Nach Keynote-Speaker Richard David Precht informierte Kerstin Hofer von „marketmind“ über die Ergebnisse der ÖRV-Zukunftsstudie.
„Mit Innovation und Exzellenz punkten“
„Es braucht Menschen, die Mut und Ideen haben und bereit sind, Leistung zu erbringen und Verantwortung zu übernehmen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am heutigen Freitag beim Raiffeisentag 2026 im Palais Niederösterreich in der Wiener Herrengasse. „Niederösterreich ist reich an mutigen und leistungsbereiten Menschen.“
„Im internationalen Wettbewerb können wir nur mit Innovation und Exzellenz punkten“, sagte Mikl-Leitner, verwies dabei auf Beispiele aus Niederösterreich, wie den ersten in Niederösterreich geplanten und gebauten Satelliten, der im September ins All starten wird, den neuen Bahncluster im Marchfeld auf dem ehemaligen Zuckerproduktionsareal in Leopoldsdorf oder auch das neue Hotel in Holzbauweise am Flughafen Wien-Schwechat.
In der Gegenwart habe man „eine sehr gute Ausgangssituation“ - es brauche daher ein „Comeback der Zuversicht“, meinte Mikl-Leitner, und bedankte sich in diesem Zusammenhang auch bei Raiffeisen „für die enge Partnerschaft“.
Hattmannsdorfer zu Maßnahmen der Bundesregierung
Für ein von Leistung, Fleiß, Innovation, Exzellenz und internationaler Ausrichtung geprägtes Mindset sprach sich Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer aus. Er hob auch die Maßnahmen der Bundesregierung für mehr Wirtschaftswachstum, wie etwa die Senkung der Lohnnebenkosten, hervor. „Leistung muss sich wieder mehr auszahlen“, verwies er auch auf die neue Aktiv-Pension. Darüber hinaus betonte er die Bedeutung der Entbürokratisierung: Genehmigungsverfahren müssten beschleunigt werden.
Hameseder verabschiedet, Tinhof begrüßt
Danach diskutierten Martin Hauer (Vorstandsdirektor Raiffeisen NÖ-Wien) und Zora Stemme (Präsidentin shecon) sowie Johannes Schuster (Generaldirektor Raiffeisen Ware Austria) und Markus Buchebner (Bundesleiter Landjugend Österreich) unter dem Motto „Junge Perspektiven – Raiffeisen im Dialog“. Nach einem Auftritt des Wiener Staatsballets erfolgte die Ansprache von Bogdan Roscic, danach kamen Hermann Stadler (Trainer ÖFB U17) und Vasilije Markovic (Spieler ÖFB U17) auf die Bühne. Im Anschluss erfolgte die Prämierung der Gewinnerinnen und Gewinner des Raiffeisen Genius Awards 2026, ein Projektwettbewerb für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Regionen.
Abschluss des Raiffeisentages war die Verabschiedung von Generalanwalt Erwin Hameseder sowie das Interview mit dem neuen Generalanwalt Erwin Tinhof.
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