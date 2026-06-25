Erwin Tinhof neuer Raiffeisen-Generalanwalt

Die Generalversammlung des Österreichischen Raiffeisenverbandes (ÖRV) hat am Donnerstag Erwin Tinhof zum neuen Generalanwalt gewählt. Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende der Raiffeisenlandesbank Burgenland folgt damit Erwin Hameseder nach, der nach vier Jahren auf eigenen Wunsch aus dieser Funktion ausscheidet.

Das neue Präsidium des ÖRV setzt sich neben Erwin Tinhof aus seinen drei Stellvertretern Volkmar Angermeier, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Michael Göschelbauer, Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisen Ware Austria, und Franz Titschenbacher, Obmann des Raiffeisenverbandes Steiermark zusammen.

In seiner Antrittsrede unterstrich der neue Generalanwalt die Bedeutung einer gelebten Kooperation im Sektor: „Die WIR-Kraft wird bei Raiffeisen im Vordergrund stehen. Der österreichische Raiffeisenverband ist die Bundesorganisation, das Dach der Raiffeisenfamilie. Er wird auch weiter der Impulsgeber für den Sektor sein. Diese Rolle des ÖRV möchte ich gemeinsam mit meinen drei Stellvertretern fortsetzen. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit.“

Als Schwerpunkte für die kommende Amtsperiode nannte Tinhof den Bereich der Digitalisierung, der Bewusstseinsbildung für die regionale Stärke von Raiffeisen und die Gewinnung neuer Genossenschaftsmitglieder.

Hameseder, der Obmann der Raiffeisen-Holding und Aufsichtsratschef der Raiffeisen Bank International (RBI) bleiben wird, blickt auf vier intensive und erfolgreiche Jahre als Generalanwalt zurück: „Der österreichische Raiffeisenverband hat sich in den vergangenen vier Jahren sehr dynamisch entwickelt und hat die richtigen Innovationsschritte gesetzt. Wir sind daher gut für die Zukunft aufgestellt.“