Wilderer treibt im Waldviertel Unwesen

Nur wenige Wochen nach dem tragischen Amoklauf des Wilderers und Vierfachmörders Alois Huber aus Kollapriel, NÖ, sind die Ermittler seit Donnerstag einem weiteren Wilderer im niederösterreichischen Waldviertel auf der Spur. Markus Danzinger, Klärwärter der Stadtgemeinde Raabs an der Thaya, schlug Donnerstagnachmittag Alarm. Während der 32-Jährige mit Mäharbeiten nahe der Abwasserbeseitigungsanlage in Wetzles beschäftigt war, fand er zwei fachmännisch abgetrennte Rehhäupter im hohen Gras. Danzinger verständigte sofort den zuständigen Jagdleiter Adolf Hammerl, der am Abend bei der Polizei Anzeige erstattete. Er ist äußerst beunruhigt: „Wer weiß, welcher Narr sich da herum treibt?“