Querschüsse nach Gemeindejagd-Vergabe

Aus der Neuvergabe der Gemeindejagd in Tulln ist ein heftiger Polit-Hickhack geworden. Hintergrund ist die Neuvergabe des 267 Hektar großen Jagdreviers in den Tullner Auen mit attraktivem Rotwildbestand. Das hat – laut einem Mehrheitsbeschluss – allerdings nicht der Höchstbieter bekommen, sondern erneut Altbürgermeister Edwin Pircher.

Auf Wunsch von ÖVP-Bürgermeister Peter Eisenschenk wurde das Revier erstmals öffentlich ausgeschrieben, obwohl das nicht nötig gewesen wäre, erklärt ÖVP-Fraktionschef Peter Höckner. Dazu habe man eine Expertise eingeholt, die eine Pachthöhe von 12.100 Euro ergab. Etwa das Doppelte der bisherigen Pacht. Alles wäre glatt gegangen, hätte sich nicht auch der Biobauer Robert Heiss aus Seebarn (ÖVP-Mandatar in der Großgemeinde Grafenwörth) um das Revier beworben. In mehreren Gesprächen bot er bis zu 22.000 Euro für die Jagd an. Was aber nichts nützte: Pircher erhielt das Revier um 13.000 Euro.