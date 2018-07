Psychisch kranke Asylwerber tauchten ab

Am Mittwoch gab es dann einen Polizeieinsatz beim Mödlinger Bahnhof. Ein Mann randalierte und pöbelte. Er wurde laut Polizei in die Psychiatrie gebracht. Recherchen ergaben, dass es sich bei ihm um G.’s Bruder handelte. Dieser war bereits zu seiner Zeit in St. Gabriel immer wieder polizeilich aufgefallen.

Ein zweiter Flüchtling, der nach Lilienfeld umziehen musste, soll ebenfalls verwahrlost im Bezirk gesehen worden sein. „Sein paranoider Zustand wird schlimmer“, sagen Unterstützer. Auch die Familie eines psychisch Kranken dürfte kurzfristig abgängig gewesen sein. Der Mann fiel in Wien auf und wurde in einem Spital behandelt. Mittlerweile sind die Asylwerber wieder nach Lilienfeld zurückgekehrt.

Offiziell will sich niemand dazu äußern. Auch der Heimbetreiber verweist auf das Büro Waldhäusl, dieses wollte vorerst keine Stellungnahme abgeben. Wie das vom Landesrat angekündigte Sicherheitskonzept, etwa in Alland, aussieht, ist daher nicht bekannt. Auch nicht, wie das Betreuungskonzept aussieht. Laut Gemeinde leben derzeit 107 Asylwerber in der Unterkunft und es gebe keine Probleme. Krankenpfleger und eine 24-Stunden-Betreuung seien vorgesehen.