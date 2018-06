Bluttat in Asylheim: Verdächtiger nicht zurechnungsfähig

Terry A., der in Verdacht steht, in der Nacht auf 3. Mai im Flüchtlingsheim St. Gabriel einen 26-jährigen Mitbewohner aus Bangladesch getötet zu haben, wurde als unzurechnungsfähig eingestuft.

Der bestellte psychiatrische Sachverständige habe das Gericht vorab informiert, dass Terry A. zu sämtlichen Tatzeitpunkten nicht zurechnungsfähig gewesen sei, sagt sein Verteidiger Wolfgang Blaschitz. Also weder bei der Bluttat, noch am nächsten Tag, als A. auf einem Spielplatz Kinder mit dem 30 Zentimeter langen Meißel bedroht und versucht habe, diese niederzuschlagen. Gegen A. läuft nun ein Verfahren zur Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, die U-Haft wurde in eine vorläufige Anhaltung umgewandelt. Laut Gutachter leidet A. an paranoider Schizophrenie. Nach wie vor sei er aggressiv, sodass Gefahr von dem 25-Jährigen ausgehe. Er benötige dringend ärztliche Aufsicht und eine 24-Stunden-Betreuung. Blaschitz hatte stets an der Zurechnungsfähigkeit seines Mandanten gezweifelt.