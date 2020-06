Prozess: "Ziviltote fallen nicht ins Gewicht"

Der liebe Gott kennt meine Seele und ich muss etwas machen", sagt Frau B. Sie trägt Kopftuch und knöchellanges Schwarz. Drei Polizisten haben sie ins Landesgericht St. Pölten geführt, nachdem sie beim ersten Prozessanlauf Besseres zu tun hatte, als auf der Anklagebank Platz zu nehmen. "Sie soll sich überlegen, ob sie in Österreich leben und hier auch die Justiz zur Kenntnis nehmen will" faucht Richterin Doris Wais-Pfeffer.

Die 40-jährige tschetschenische Russin aus St. Pölten ist eine Terrorpatin der untersten Ebene. 7000 Euro hat sie im März und April 2011 in sechs Tranchen über die "Western Union Bank" via Türkei und Belgien der blutrünstigen tschetschenischen Widerstandsbewegung unter Doku Umarov überwiesen. Ihre Version: "Eine Frau hat mich auf einer Parkbank in der Stadt angesprochen – da konnte ich nicht ablehnen."

Frau B. ist geringfügig als Putzfrau beschäftigt, als vierfache Mutter großzügig mit 2884 Euro monatlich sozial abgefedert und gibt unverhohlen Einblick in ihr Sendungsbewusstsein. "Mir wurde gesagt, ich muss das Geld für Frauen und Männer überweisen, die im Kampf ums Leben gekommen sind." Das sei ihre "menschliche Pflicht". Was in Tschetschenien passiere, sei ein Verbrechen: "Wir sollen zu zusehen, wie wir ermordet werden."