Prozess um Nazi-Postings: "Wollte Shitstorm provozieren"

Die Ermittler interessierten sich schließlich auch für ein Posting auf Instagram. Der mittlerweile gelöschte Eintrag zeigte die Umrisse Hitlers und seines Hundes "Blondi". Dazu stand geschrieben: "Wir trauern heute! Vor 75 Jahren verstorben, Blondi".

Auch dieses Bild wertete die Staatsanwaltschaft St. Pölten als einen Verstoß gegen das Verbotsgesetz. Der Anwalt des Angeklagten dazu: "Mein Mandant hat mit den Postings sicher über das Ziel hinausgeschossen."

Urteil der Geschworenen

Der 55-Jährige selbst gab an, dass er Freude am Provozieren habe. "Ich wollte einen Shitstorm der Gutmenschen provozieren", so seine Erklärung. Die Urteilsfindung der Geschworenen dauerte nicht lange. 18 Monate teilbedingte Haft, davon sechs Monate unbedingt. Nicht rechtskräftig.