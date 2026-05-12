Verhinderter Swift-Attentäter Beran A. wollte "ein Held sein"

Seine Pläne waren konkret. Hätten Verfassungsschützer Beran A. im August 2024 nicht in letzter Minute an der Ausführung gehindert, wäre es vermutlich zu einem Blutbad in Wien gekommen. Am zweiten Tag des Prozesses gegen ihn am Landesgericht Wiener Neustadt schilderte der 21-jährige Österreicher im nordmazedonischen Wurzeln am Dienstag, wie er seinen Terroranschlag auf das geplante Konzert von US-Superstar Taylor Swift im Wiener Ernst Happel Stadion ausführen wollte.

Zunächst eigentlich nicht mithilfe jener Bombe, deren Bestandteile schließlich in seiner Wohnung in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) gefunden wurden. Er habe einen Selbstmordanschlag geplant, so A. Dafür legte er im Vorfeld auch einen Treueschwur auf den IS ab. „Damit Gott mich nicht in die Hölle schickt, wenn ich sterbe“, wie er vor Gericht erklärte. Er habe vorgehabt „wo reinzufahren mit einem Lkw" und sich erkundigt, "wie das mit einem Lkw ist und was ich dafür tun muss". Seine Erkenntnis: "Erstens braucht man dafür einen Führerschein." "Mit Bomben und Messern" Und er ließ auch gar keinen Zweifel an seiner damaligen kriminellen Energie aufkommen: "Die größte Idee wäre es, mit einem Lkw, bewaffnet, mit Bomben und Messern.“ Denn er habe "als Held dastehen wollen" vor einen Idolen der Terrororganisation IS. „Ich wollte mich so stark wie möglich bewaffnen, damit ich groß rauskomme.“ Wochen vor den geplanten Swift-Konzerten wollte sich Beran A. als Security-Mitarbeiter einschleusen, um sich vor Ort einen Eindruck verschaffen zu können. Warum es nicht dazu kam? „Weil das Geld, das ich dort verdienen würde, haram (im Islam verboten, Anm.) ist. Musik ist haram“, erklärte er den Geschworenen.

Auch der Versuch, Schusswaffen zu erwerben, scheiterte - trotz mehrerer Versuche, dies online über soziale Medien zu organisieren. Ein angeblicher Händler aus den USA sei ihm in einem der Foren empfohlen worden, hatte A. bereits am ersten Prozesstag ausgesagt. Also sei er schließlich auf die Idee verfallen, eine Bombe zu basteln - ebenfalls mit wenig Erfolg. Für die Herstellung von TATP (Acetonperoxid, ein explosives Gemisch aus Alltagschemikalien wie Wasserstoffperoxid, Aceton und Säure) wäre mehr als 30-prozentige Schwefelsäure nötig gewesen. „Die Schwefelsäure hatte aber nur ein Konzentrat von sechs Prozent“, erzählte er am Dienstag. Botschaften im Visier Auch das Taylor Swift-Konzert als Anschlagsziel sei nicht seine erste Wahl gewesen. Die Botschaften der USA oder Israels, Synagogen und ein jüdisches Lokal in Wien seien auf seiner Liste gestanden. „Weitere Beratungen von anderen IS-Leuten“ über Messenger-Dienste hätten ihn schließlich auf die Veranstaltung im Ernst Happel Stadion gebracht. Nach einem Hinweis eines ausländischen Partnerdiensts schlug die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) noch rechtzeitig zu: Beran A. wurde festgenommen.

Auf der Anklagebank am Landesgericht Wiener Neustadt sitzt er jedoch nicht alleine. Am Dienstag kam erstmals auch sein mutmaßlicher Komplize Arda K. zu Wort. Dem 21-jährigen Slowaken wird zwar keine direkte Beteiligung am Taylor-Swift-Anschlag vorgeworfen. Er hatte jedoch zuvor gemeinsam mit Beran A. und einem dritten IS-Anhänger Attentate in Istanbul, Dubai und Mekka geplant. Nur jener dritte Mittäter, Hasan E., führte diesen Anschlag auch tatsächlich aus. Weil er mehrere Sicherheitsbeamte sowie weitere Personen mit einem Messer verletzte, wartet er derzeit in Saudi Arabien auf seinen Prozess. Und wie schon Beran A. am ersten Prozesstag stellte am Dienstag auch Arda K. jenen Hasan E. als Drahtzieher und "Chefideologen" aller Terrorpläne dar. E. habe ihn dazu überredet, nach Istanbul zu fliegen und dort einen Polizisten mit einem Messer zu attackieren: "Er hat gesagt, dass er es auf jeden Fall macht und sie dann auch mich verhaften werden. Statt für den Rest meines Lebens im Gefängnis zu sitzen, wäre es besser, ich würde selbst bei einem Anschlag draufgehen."