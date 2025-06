Strafzettel manipuliert: Polizist will aber nicht selbst kassiert haben

Aufgedeckt wurde sein Vorgehen letztlich von einem Kollegen, dem Unregelmäßigkeiten bei der Handhabung von Strafmandaten aufgefallen waren. Vorgeworfen wurde dem Angeklagten auch, Gegenstände und Dokumente wie Führerscheine oder gefälschte Kennzeichen nicht ausgefolgt oder an die zuständige Stelle weitergeleitet, sondern in seinem Spind deponiert zu haben.

"Ich hätte in Krankenstand gehen sollen, aber ich wollte es mir nicht eingestehen", sagte der Angeklagte. "Meine Eltern und mein Vorgesetzter haben mir beigebracht, dass man immer 100 Prozent geben muss und man seine Kollegen nicht im Stich lässt. Daran habe ich mich gehalten." Auch die Aussagen der unzähligen Zeugen - Lenker, die von ihm angehalten worden waren - verfolgte der Mann am Landesgericht Wiener Neustadt sehr genau, machte sich jeweils Notizen, um danach Anmerkungen oder Korrekturen vorzunehmen.

Gutachter Manfred Walzl attestierte dem Angeklagten eine "akzentuierte Persönlichkeit" und ein Überforderungssyndrom. Dies könne die Zurechnungsfähigkeit gering einschränken. Eine schwerwiegende Persönlichkeitsstörung oder ein Burn-out sah der Sachverständige aber nicht.

Prozess wieder vertagt

Trotz der Vielzahl an Zeugen, die an den vergangenen Prozesstagen bereits zu Wort kamen - am Donnerstag wurde am Landesgericht sogar ein eigener Verhandlungssaal zum Warteraum für sie umfunktioniert - sollen noch weitere Zeugen einvernommen werden, weshalb der 10. und der 20. Juni als weitere Verhandlungstage ausgeschrieben wurden.