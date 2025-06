Neuer Job für den einst mächtigsten Polizisten des Staates

Der 60-Jährige ist neben seiner selbstständigen Tätigkeit im IT-Bereich seit März an der Fachhochschule Wiener Neustadt beschäftigt. Dort ist er an der Fakultät für Gesundheit unter der Führung von Bettina Koller-Resetarics für ein Projekt zur Optimierung der Zusammenarbeit zwischen der LGA und medizinisch-technischen bzw. pharmazeutischen Unternehmen verantwortlich.

Land NÖ hat großes Interesse

Was die Jobbeschreibung anbelangt, bezeichnet sich Kogler als das, was man im Englischen als "Enabler“ bezeichnet, also eine Art Möglichmacher oder Vermittler. Seine Kontakte und Erfahrungen in der Gesundheitsbranche sollen dabei helfen, das Zusammenspiel zwischen der Forschung und medizinisch-pharmazeutischen Entwicklungen zu optimieren.

"Im Interesse des Landes Niederösterreich. Denn Entwicklungen in dem Themenbereich sind auch für das Land von massivem Interesse“, verrät der 60-Jährige.

In einer Studie werden aktuelle Herausforderungen und Verbesserungspotenziale in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus dem pharmazeutischen bzw. Medizinprodukt-Bereich mit dem Land sowie der Landesgesundheitsagentur untersucht. Ziel ist es, praxisnahe Optimierungsmaßnahmen zu entwickeln, die sowohl den Zulassungs- und Zertifizierungsprozess als auch die generelle Kooperation effizienter und transparenter gestalten.