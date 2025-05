Schneeberger verlässt FH-Aufsichtsrat: Rätsel um neuen Geschäftsführer

4.500 Studierende

Am Dienstag zog Schneeberger eine Art Bilanz. "Ein Blick zurück zeigt: Unsere Fachhochschule hat sich in den vergangenen Jahrzehnten hervorragend entwickelt – das erfüllt mich mit großem Stolz, vor allem aber mit Freude, denn dieser Erfolg ist in erster Linie dem positiven Miteinander und dem persönlichen Einsatz vieler zu verdanken“, so der scheidende Aufsichtsrat.

Die Fachhochschule bietet an den fünf Standorten in Wiener Neustadt, Wieselburg, Tulln, Wien und Salzburg insgesamt 47 Studiengänge an den fünf Fakultäten Wirtschaft, Technik, Gesundheit, Sport und Sicherheit an. Dies eröffne den mehr als 4.500 Studierenden eine Vielzahl an Karriereperspektiven, heißt es an der Bildungseinrichtung.

Mehr als 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und rund 1.000 Referenten sind an der FH beschäftigt. StartUp Center und Innovation Lab wurden gegründet und der FH City Campus in der Wiener Neustädter Innenstadt aus der Taufe gehoben. Auch die Bibliothek im Zentrum, bis heute Österreichs einzige öffentlich-wissenschaftliche Bibliothek, reiht sich ein in die Liste der Highlights.