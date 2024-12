Tödlicher Unfall im Skiurlaub: Trauer um Chef der FH Wiener Neustadt

Die Fachhochschule Wiener Neustadt trauert um Peter Erlacher. Der Geschäftsführer der FH ist während der Weihnachtsfeiertage bei einem tragischen Unfall in einem Hotel auf der Turracher Höhe gestorben.

Im Sommer vom Aufsichtsrat wiederbestellt Wie am Freitag bekannt geworden ist, war Erlacher (45) zusammen mit seiner Familie auf Skiurlaub, als es im Wellnessbereich der Hotelanlage zu dem Unfall kam. Erst kürzlich wurde der dreifache Familienvater, der seit 2013 an der Fachhochschule Wiener Neustadt in verschiedenen Positionen innerhalb der Geschäftsführung tätig war, vom Aufsichtsrat in seiner Rolle als operativer Geschäftsführer wiederbestellt.

Nachruf "Die Nachricht des Ablebens von Peter Erlacher hat die gesamte Hochschule sowie die regionale und überregionale Gemeinschaft zutiefst erschüttert. Der 1979 in Kärnten geborene Jurist leitete die Fachhochschule mit herausragendem Engagement und Weitblick", hieß es am Freitag in einem Nachruf der FH Wiener Neustadt. Unter seiner Führung habe sich die erste Fachhochschule Österreichs zu einem "Leuchtturm für innovative Bildung und praxisorientierte Forschung" entwickelt. Als Geschäftsführer der FH Immobiliengesellschaft trieb Erlacher diverse Campus-Erweiterungen voran. Außerdem konnte der dreifache Vater auf eine "beeindruckende Laufbahn beim österreichischen Bundesheer als Alpinist, Berufsoffizier und Jurist zurückblicken", so die FH in ihrer Aussendung. "Sein Tod bedeutet einen großen Verlust – fachlich, menschlich und gesellschaftlich".

© FHWN

Reaktionen zum Unfalltod Die Nachricht vom Tod des 45-Jährigen hat in Niederösterreich zahlreiche Reaktionen zur Folge. "Der tragische Unfalltod Peter Erlachers macht mich tief betroffen - als Vertreter des FH-Mehrheitseigentümers, als Bürgermeister und als Mensch. Peter Erlacher hat sich im letzten Jahrzehnt unfassbar große Verdienste um den Bildungsstandort Wiener Neustadt im Allgemeinen und die Fachhochschule im Speziellen erworben", so Bürgermeister Klaus Schneeberger. City-Campus federführend umgesetzt Nicht nur, dass er die erste und größte Fachhochschule Österreichs in verschiedensten Führungspositionen maßgeblich geprägt und modernisiert habe, er sei es gewesen, der den FH-City Campus federführend geplant, organisiert und umgesetzt habe, so der Stadtchef. "Allein dafür gebührt ihm unser aller Dank und Respekt. Gleichzeitig war er für mich ein enorm wichtiges Bindeglied zwischen der Stadt, der Fachhochschule und dem gesamten Technopol mit all seinen Forschungseinrichtungen. Peter Erlacher wird eine große Lücke im Bildungswesen und der Stadt hinterlassen. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden natürlich seiner gesamten Familie", sagt Schneeberger in einer ersten Reaktion.

Auch Martina Höllbacher, Leiterin der Abteilung Wissenschaft und Forschung des Landes Niederösterreich und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Fachhochschule Wiener Neustadt, würdigt den Verstorbenen: "Mit Peter Erlacher verliert die Fachhochschule nicht nur ihren engagierten CEO, sondern auch einen visionären Gestalter, der Wissenschaft und Praxis in einzigartiger Weise verbunden hat. Sein unermüdlicher Einsatz wird uns weiterhin inspirieren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie in dieser schweren Zeit.“ Zur Sicherstellung der Kontinuität in der Leitung der Fachhochschule sollen die Prokuristen Axel Schneeberger und Christoph Kuen sorgen.

Wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erklärt, "hat das Bildungs- und Wissenschaftsland Niederösterreich mit Peter Erlacher eine große Persönlichkeit und einen Menschen mit dem Herz am rechten Fleck viel zu früh verloren. Unsere Anteilnahme gilt in diesen Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen.“ Der 45-Jährige werde nicht nur der Fachhochschule Wiener Neustadt fehlen, sondern dem gesamten Wissenschafts-, Innovations- und Hochschulland Niederösterreich, so die Politikerin.