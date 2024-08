Fachhochschule Wiener Neustadt stellt sich personell neu auf

Mit August endet die aktuelle fünfjährige Geschäftsführungsperiode an der Fachhochschule. Die Generalversammlung hat sich dazu entschlossen, für die kommende Periode eine Doppelgeschäftsführung (strategisch/operativ) auszuschreiben. Aus dem Bewerbungsverfahren ist Jurist Peter Erlacher mit "Abstand als Bestgeeigneter hervorgegangen", hieß es am Freitag in einer Stellungnahme der FH. Er wird mit 1. September zum operativen Geschäftsführer bestellt.

Mehr als 20 Bewerber

Erlacher setzte sich im Auswahlverfahren gegen mehr als 20 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch. Dabei kam ihm zu Gute, dass er in den vergangenen zehn Jahren bereits maßgeblich am Ausbau und der Weiterentwicklung der Hochschule mitgearbeitet hat. Unter seiner Führung wurden zahlreiche Projekte wie der Bau des City Campus in Wiener Neustadt, die Errichtung des neuen Campusgebäudes am Standort Wieselburg, der Bau des Haus der Digitalisierung in Tulln und die Eröffnung des Innovation Labs in Wiener Neustadt umgesetzt.