Mödling: 14-Jähriger nach Drohung gegen Schule ausgeforscht

Nach einer Drohung gegen eine Schule in Mödling ist ein 14-Jähriger ausgeforscht worden. Der Jugendliche soll am 10. April auf die Innenseite einer Toilette in der Bildungseinrichtung geschrieben haben, dass ein 17-Jähriger am Folgetag einen Amoklauf in dem Objekt durchführen werde.

Der so ins Spiel gebrachte Teenager hatte mit den vermeintlichen Tathandlungen jedoch nichts zu tun. Der 14-Jährige ist umfassend geständig, berichtete die Polizei am Donnerstag.