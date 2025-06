Aus dem Käfig gerettet: Bär Felix genießt neues Leben im Bärenwald

Vier Pfoten betreibt seit 1998 in Arbesbach eine Auffangstation für Bären in Not. Vier Bären leben aktuell hier: Brumca, Erich, Mark und jetzt Felix. Der Bärenwald wurde in den vergangenen Monaten um 10.000 Quadratmeter für weitere Gehege erweitert. Besucher und Besucherinnen haben die Möglichkeit, sich einen Eindruck vom Alltag der Tiere zu verschaffen. Ab 24. Mai hat er wieder geöffnet. Infos unter: www.baerenwald.at.