Noch nie hat Felix Gras unter seinen Tatzen gespürt. Noch nie hat er sich im Wald versteckt, nie in einem Naturteich gebadet. Der Bär ist 34 Jahre alt und sein ganzes Leben lang in einem Käfig neben einem Restaurant eingesperrt - als lebende Attraktion . Seine Höhle ist aus Beton. Auf der Straße donnern Autos vorbei, eine Tankstelle ist nur wenige Meter entfernt. Kein Ort für ein Wildtier.

Mit dem Betäubungsgewehr im Anschlag wartet die Tierärztin auf Felix . Szilvia Kalogeropoulu, Wildtierspezialistin an der Vetmed in Wien, ist bereit und bekannt dafür, dass sie gut trifft. Nur einer fehlt: der Bär . Es schüttet an diesem Tag im slowenischen Stara Cerkev , einem Ort in den Hügeln. Vielleicht ist das der Grund, warum das Tier nicht aus seiner Behausung kommt. Dabei soll Felix doch gerettet werden.

Denn Felix frisst gerne. Die Köstlichkeiten sollen ihn locken . Ein Retter klettert auf den Käfig, lässt an einem Seil eine Kamera, um einen anderen Blick in die Höhle zu gewinnen, und getrockneten Fisch herab.

Im Inneren der Betonhöhle regt sich nichts. Kein Laut. Keine Bewegung. „Felix könnte auch tot sein“, sagt die Tierärztin. So kurz vor seiner Rettung. Die erfahrenen Helferinnen und Helfer machen sich Sorgen. „Felix, Felix“, ruft die Besitzerin auf ihre Bitte hin. Dörrzwetschken mit Honig bestrichen, Eier, Salat, Weintrauben fliegen durch die Gitterstäbe in den Käfig.

Vier Pfoten hat vor 14 Monaten eine Kampagne gestartet, um auf das Schicksal der gefangenen Bären in Slowenien aufmerksam zu machen. Denn Felix ist nicht der letzte Bär in privater Gefangenschaft. Mici und Tim vegetieren noch in Käfigen dahin. 100.000 Menschen haben die Petition unterschrieben, damit der zuständige Minister tätig wird. Und er wurde tätig. Die Behörden führten Inspektionen durch und ordneten den Besitzern an, die Bedingungen für die Bären zu verbessern oder sie freiwillig herzugeben.

Staatssekretär Jure Leben ist vor Ort. Er will sich das Prozedere anschauen, auch um zu zeigen, dass die Bären in eine schöne Umgebung kommen. „Ich hoffe, Felix hat noch viele Jahre, die er im neuen Zuhause in Arbesbach genießen kann.“ Mit den anderen Besitzern will Leben in dieser Woche Gespräche führen. Ein neues Gesetz gibt ihm diese Möglichkeiten.