Bärenwald Arbesbach: "Slowenische Behörden blockieren Rettung von Tieren"

Masha, Mici, Mitko und Tim fristen seit vielen Jahren ein trostloses Leben unter grausamen Haltungsbedingungen in Käfigen bei Restaurants beziehungsweise im Zoo in Slowenien.

Die Tierschutz-Organisation „Vier Pfoten“ bietet an, die Tiere in den Bärenwald Arbesbach, das Bärenschutzzentrum im Waldviertel, zu bringen. Das zuständige Ministerium würde allerdings seit zwei Jahren nicht eingreifen, so die Kritik.