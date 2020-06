Österreicherin droht Todesstrafe

Regelmäßig hatten Ingeborg See und Peter Kreitschitz zuletzt Kontakt zu Susanne. „Sie konnte uns seinige Male aus dem Gefängnis anrufen“, erzählt Ingeborg See. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut – was auch am persönlichen Engagement von Österreichs Botschafter in Jakarta, Andreas Karabaczek, liege. Er kümmert sich höchstpersönlich um die Niederösterreicherin.

Dass ihre Tochter wegen der Einfuhr und des Konsums von Drogen angeklagt ist, können Ingeborg See und Peter Kreitschitz immer noch nicht glauben. Nicht einmal Zigaretten oder Alkohol habe ihre Tochter angefasst. „Sie hat versichert, noch nie Drogen genommen zu haben. Damit muss sie zumindest von diesem Anklagepunkt freigesprochen werden“, hofft Kreitschitz.

Was den Drogenschmuggel angeht, beteuert Susanne Mayr in den Telefon-Gesprächen mit der Familie immer wieder, in eine Falle getappt zu sein. Im Zuge ihres Engagements für ein Waisenhaus in Ghana habe sie einen „Mike“ aus Senegal kennen gelernt. Der habe ihr nach intensivem Kontakt übers Internet das Angebot gemacht, als Tänzerin mit auf Tournee zu gehen. Ein Traum für die begeisterte Hip-Hop-Tänzerin. Von „Mike“ soll auch der Koffer stammen, mit dem Susanne Mayr unterwegs war. Jener Koffer, in dem unter einem doppelten Boden das Suchtgift versteckt war.