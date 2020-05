Top-Anwalt soll Todesstrafe verhindern

57 Staaten vollstrecken noch immer die Todesstrafe, in 97 ist sie hingegen vollständig abgeschafft. Manche Delikte, die zur Exekution führen können, sind in westlichen Demokratien wohl kaum verständlich: Hexerei ( Saudi-Arabien), Ehebruch ( Afghanistan, Iran), illegaler Schusswaffengebrauch ( Singapur), Korruption ( China) oder der Verkauf von illegalem Alkohol ( Indien) kann den Betroffenen das Leben kosten. Mindestens 30.000 Menschen warten momentan weltweit auf ihre Hinrichtung.

Bereits in der ersten bekannten Rechtssammlung (Codex Ur-Nammu, 2100 v. Chr.) taucht die Todesstrafe auf, zunächst als Vergeltung für Mord und Ehebruch. Erst in der Aufklärung wurden erstmals Stimmen laut, diese Strafform auszusetzen. Die meisten europäischen Länder schafften sie nach dem Zweiten Weltkrieg ab. In Österreich ist sie endgültig – also auch nach dem Standrecht – erst seit 1968 verboten. Zuletzt wurde sie 1955 (durch Erhängen) in der Besatzungszone der USA exekutiert. Wieder ins Gespräch gebracht wurde sie im Nationalratswahlkampf von Frank Stronach.

Die Todesstrafe schreckt jedenfalls nicht ab. In Staaten, die sie abschafften, stieg die Mordrate danach nicht. Weltweit gibt es weniger Tötungsdelikte in Ländern ohne Todesstrafe als mit.