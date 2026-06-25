Sex mit der Putzfrau? Ehepaar von Vergewaltigung freigesprochen

Es ist die Geschichte einer wilden Vierecksbeziehung, die am Mittwoch am Landesgericht Wiener Neustadt aufgetischt wird. Im Mittelpunkt: ein Ehepaar aus dem südlichen Niederösterreich. Eine ehemalige Freundin der beiden, die auch als Reinigungskraft im Haus beschäftigt war, warf dem Ehemann (37) vor, von ihm mit einem Messer bedroht, zum Kokainkonsum gezwungen und vergewaltigt worden zu sein. Die Ehefrau (33) habe tatenlos zugesehen - trotz des verzweifelten Flehens des mutmaßlichen Opfers, einzugreifen.

Allzu viel wird über die weiteren Hintergründe des Falles im Prozess nicht klar. Denn noch bevor er beginnt, seine Anklage vorzutragen, beantragt der Staatsanwalt, die Öffentlichkeit des Saales zu verweisen. Eine höchst ungewöhnliche Vorgangsweise. Schöffensenat lehnt Antrag ab Dass Sexualdelikte unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt werden, ist grundsätzlich üblich - weil "höchstpersönliche Lebensbereiche" betroffen sind und geschützt werden sollen. In der Regel beantragt allerdings das Opfer, beziehungsweise dessen Rechtsvertreter, dass Zuhörer des Saales verwiesen werden, nicht der Staatsanwalt. Nach kurzer Beratung des Schöffensenates wird der Antrag am Mittwoch dann auch abgewiesen. Der Vortrag der Anklage sei noch öffentlich durchzuführen, lautet die Begründung. Der Staatsanwalt tut dies aber nicht - verweist nur in einem Satz auf die schriftlich vorliegende Anklageschrift, ohne diese zu verlesen.