Protokoll einer Abschiebung: „Ich werde nicht überleben“

6. März 2017: Trotz aller Bemühungen ist der erste Bescheid negativ. „Das war ein großer Einschnitt. Er war tagelang traurig, konnte sich in den Deutschstunden nicht konzentrieren. Wir haben ihm Hoffnung gemacht, gemeint, dass es nur der erste Bescheid ist. Außerdem haben wir Unterstützung bei Asyl in Not geholt“, sagt Novotny. Die Organisation, die politisch verfolgte Ausländer unterstützt, reicht eine Woche später Beschwerde ein.

20. November 2017: Während dem Bangen um den Asylstatus, gibt es dennoch auch Grund zur Freude: Nasrullah darf mit dem Pflichtschulabschlusskurs beginnen. Auch im Sommer war der ehemalige Polizist fleißig: Er schließt den B1-Sprachkurs ab, macht einen Erste-Hilfe-Kurs und absolviert den Werte- und Orientierungskurs des Österreichischen Integrationsfonds.

24. November 2017: Die zweite Verhandlung findet am Bundesverwaltungsgericht statt. „Er hatte große Angst, weil ihm jemand gesagt hat, dass er bei einem der strengsten Richter ist“, sagt Deutschlehrerin Eva Novotny.

7. Jänner 2018: Obwohl die Wartezeit dieses Mal kürzer ist, gibt es dennoch keinen Grund zur Freude. „Die Begründung kam via eMail“, sagt Wessely. „In unserem Asylrechtssystem sind seine Fluchtgründe keine Asylgründe“, fährt sie fort. „Der zweite Bescheid bedeutete den totalen Zusammenbruch. Wir haben gehofft, dass die Integrationsmaßnahmen helfen werden. Aber das hatte alles keine Bedeutung“, ergänzt Novotny.

9. Februar 2018: Seibt beauftragt einen Anwalt, der Beschwerde einreicht und Verfahrenshilfe beantragt. Der Verfassungsgerichtshof lehnt dies ab, der Verwaltungsgerichtshof bewilligt es. Nasrullah und seine Freunde und Helfer bleiben hoffnungsvoll. „Wir haben ihm geraten, nicht unterzutauchen, weil wir überzeugt waren, dass alles gut geht“, sagt Wessely.

22. März 2018: Das Leben geht in seiner Alltäglichkeit weiter. Der negative Bescheid schwebt wie ein Damoklesschwert darüber. Nasrullah schließt das erste Kompetenzfeld des VHS-Kurses mit „Sehr Gut“ ab.

27. März 2018: Es ist später Vormittag als Karin Tschare-Fehr, Nasrullahs Ärztin, einen Anruf bekommt. „Ich bin sofort hingefahren. Die Tür stand offen. Ein Polizist hat sich mir in den Weg gestellt und gesagt, dass er seine Sachen packt und nicht mit mir sprechen darf. Dann wurde Nasrullah in Schubhaft gebracht. Wir konnten uns nicht einmal verabschieden“, sagt Tschare-Fehr mit Tränen in den Augen. „Am Tag seiner Festnahme hätte Nasrullah zu mir kommen sollen. Ich hatte einen Friseurtermin und hab’ seinen Anruf nicht gehört. Wenn er bei mir gewesen wäre, hätte ihn die Polizei nicht gefunden. Wir hätten einen Anwalt einschalten können, vielleicht wäre er jetzt noch da“, sagt Seibt.

29. März 2018: In der Trafik im Schubhaftzentrum der Rossauer Lände können Telefonwertkarten gekauft werden. Fünf Minuten kann Nasrullah täglich telefonieren. „Beim ersten Anruf hat er sich gar nicht ausgekannt. Er hat geglaubt, er sei in einem Gefängnis für normale Kriminelle“, erzählt Seibt.

1. April 2018: Nur zwei Besuchstage gibt es pro Woche. Eine halbe Stunde darf man durch eine Glasscheibe miteinander sprechen. Beim ersten Besuch merkt Seibt, dass der junge Mann noch hofft, dass er wieder rauskommt. „Es war klar, dass wir eine Schubhaftbeschwerde erheben, weil zu keinem Zeitpunkt Fluchtgefahr bestanden hatte.“

4. April 2018: „Am Schlimmsten war für ihn, 24 Stunden in dieser Zelle zu sein und keine Beschäftigung zu haben. Auch in den Hof durfte er immer nur ganz kurz. Im Internet gibt es eine Liste mit Dingen, die man mitbringen darf. Ich hab Unterwäsche, Socken und Bücher geschickt“, erzählt Seibt. Auch Geld hat sie ihm dort gelassen. „Wenn man aber mehr als 40 Euro in der Zelle hat, wird der übersteigende Betrag abgenommen und für die Schubhaft oder den Flieger benutzt“, fährt sie fort.

6. April 2018: Nasrullah ruft Seibt an. Er ist völlig fertig. „Er hat kapiert, dass er wirklich abgeschoben wird. Dieser Anruf war schrecklich. Alles hat sich überschlagen. Zuerst haben wir den Termin für die Schubhaftbeschwerde bekommen, auf die er sich verlassen hat. Dann hab ich auf Umwegen aber erfahren, dass er auf der Liste der Abschiebungen steht. Ich hab Gott und die Welt in Bewegung gesetzt, um es noch abzuwenden“, sagt die 67-Jährige Gablitzerin.

8. April 2018: Seibt besucht Nasrullah noch einmal in Schubhaft. Er befindet sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einer anderen Zelle, mit all jenen Asylwerbern, die abgeschoben werden. „Wir waren alle sehr aufgeregt. Aber Nasrullah war viel ruhiger. Als ich das gesehen habe, habe ich nur noch überlegt, wie wir ihm in Afghanistan helfen können“, erzählt die Germanistin. Sie schickt ihm Geld.