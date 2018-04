Flüchtlinge: Afghanistan laut neuem Gutachten nicht sicher

Ein neues Gutachten von der deutschen Afghanistan-Expertin Friederike Stahlmann im Auftrag des Verwaltungsgerichts Wiesbaden (Deutschland) sorgt bei österreichischen NGOs für Aufsehen.

Denn während die EU sowie auch der umstrittene österreichische Gerichtsgutachter Karl Mahringer zu dem Schluss kommen, dass die Sicherheitslage in Teilen Afghanistans, etwa in Kabul, stabil sei, ist ihre Einschätzung: „Die Gefahr, allein aufgrund der Anwesenheit in Afghanistan einen ernsthaften Schaden hinsichtlich des Lebens oder der körperlichen Unversehrtheit zu erleiden, besteht im gesamten Staatsgebiet.“ Auf rund 350 Seiten legt die Expertin die Lage in dem Land am Hindukusch dar. Klar erklärt sie auch, dass nicht davon auszugehen sei, dass alleinstehende, junge und im Westen abgelehnte Asylwerber ohne Hilfe von Freunden und Verwandten Arbeit oder Unterkunft finden – eine Argumentation, die etwa Gutachter Mahringer vertritt. Die Rückkehrer dürfen laut dem Gutachten aber auch nicht automatisch mit Hilfe von Freunden und Verwandten rechnen.

Die Erkenntnisse Stahlmanns sind Wasser auf den Mühlen der Flüchtlingshelfer. Denn, so die vorherrschende Meinung, müsste eigentlich nun in jedem Einzelfall geprüft werden, ob die abgelehnten Asylwerber ein Unterstützungsnetzwerk haben und ob dieses überhaupt in der Lage wäre, ihnen zu helfen.

Wie sich das Gutachten auf die Beweiswürdigung heimischer Asylverfahren auswirkt, ist laut UNHCR (Flüchtlingshochkommissariat der UNO) unklar. Es könne auch in Österreich von Behörden sowie von Rechtsvertretern herangezogen werden.

Mit dem schärferen Kurs gegen abgelehnte Asylwerber nahm hierzulande zuletzt auch die Zahl der Abschiebungen zu. Im Vorjahr wurden 6910 Personen zwangsweise abgeschoben, 5064 reisten freiwillig aus. Insgesamt 703 Personen kehrten nach Afghanistan zurück. Wie viele Personen im ersten Quartal 2018 abgeschoben wurden, beantwortete das Innenministerium trotz mehrmaliger Anfrage nicht. Gleichzeitig gingen die Zahl der Asylanträge seit 2016 um 43 Prozent zurück, 2017 wurden 24.296 Anträge gestellt. Von Jänner bis März 2018 waren es 3992. Zu Jahresbeginn waren 31.500 Verfahren offen.