Protest: Schulung für Hundehalter statt Maulkorb gefordert

„Ausbildung statt Maulkorbzwang“ oder „Wir haben die Schnauze voll! Nein zu Maulkorb und Leine“ – Transparente und Schilder mit solchen oder ähnlichen Sprüchen hielten mehr als 30 Teilnehmer bei der Demo gegen das beschlossene nö. Hundehaltegesetz Sonntagvormittag am Hauptplatz in Waidhofen an der Thaya in die Höhe. Der Ort war ganz bewusst gewählt. In der Nähe befindet sich das Wirtshaus „Goldener Hirsch“, das die Ehefrau von Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) betreibt.