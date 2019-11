Hunde-Demo vor Waldhäusl-Gasthaus am Sonntag

Dass die Regelung in den Gasthäusern in der kommenden Landtagssitzung am 21. November entschärft werden soll, geht Wolfgang Pfitzner, Einsatzleiter der Suchhundestaffel Niederösterreich, nicht weit genug. In der geplanten Anpassung heißt es: Sollten sich in einem Gasthaus oder Bad weniger als 150 Personen aufhalten, muss der Hund entweder an der Leine oder mit Beißkorb geführt werden. Pfitzner verlangt dennoch einen Neustart: „Wir wollen eine erneute, sachliche und vor allem faire Auseinandersetzung mit dieser Thematik – zum Wohle von Mensch und Hund.“

Auch die unabhängige Waldviertler Gemeinderätin Barbara Stohl protestiert gegen das Gesetz und hat eine Online-Petition initiiert, der sich innerhalb von nur zehn Tagen schon fast 9.000 Personen angeschlossen haben.

FPÖ-Landesrat Waldhäusl steht weiterhin zum beschlossenen Hundehaltegesetz und hat kein Problem mit der Demo vor dem Gasthaus seiner Frau. „Ich werd’ die Leute nicht besuchen können, weil ich in der Küche helfen muss“, sagt er. Die von der ÖVP initiierte Änderung, um den Begriff Menschenansammlungen genauer zu definieren, kritisiert der Landesrat: „Wer soll diese Grenze von 150 Personen kontrollieren? In einem kleineren Gasthaus reichen schon 90 Personen aus, dass sich ein Hund bedrängt fühlt“, erklärt Waldhäusl. Für ihn steht der „Schutz der Kinder über dem der Hundehalter“. In sechs Monaten will er das Gesetz evaluieren und, wenn nötig, weitere Maßnahmen setzen, wie die eingangs erwähnte Ausbildungspflicht.