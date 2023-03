Primus führt nach 20 Jahren erneut die Mostbarone an

„Wir sind bestens eingebettet in den Obstbauverband und in der Region Moststraße. Wir dürfen auch durchaus stolz auf das Erreichte sein“, resümierte Primus Distelberger. Das Branchennetzwerk, dessen zwei Dutzend Mitglieder leicht an ihren Hüten mit den Adlerfedern erkennbar sind, bestehe aus vielen Individualisten und auch Dickköpfen, die einiges mit den alten Birnbäumen gemeinsam hätten, behauptete Distelberger nach seiner Angelobung. Beim Fest im Juli wollen die Mostbarone wieder mit Neuerungen aufwarten. Eine neue Tracht, die dann präsentiert wird, soll den frischen Wind in der Gruppe symbolisieren.

Pernkopf hob das hohe Niveau bei der Obstveredelung hervor. „So ist es möglich, die Mostviertler Landschaft samt den Streuobstwiesen zu erhalten“, sagte er. Die vielen Auszeichnungen für Mostbaronbetriebe bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg belegen das hohe Niveau ihrer Produkte.