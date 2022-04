Primar berichtet, wie Corona-Patienten künftig behandelt werden könnten

Er war einer der ersten, die in Niederösterreich den Kampf gegen das Coronavirus aufgenommen haben. Zwei Jahre später zieht Harald Stingl, Leiter der Inneren Medizin am Landesklinikum Melk, eine Corona-Bilanz und spricht über künftige Covid-Behandlungen in den Kliniken.

Neue Medikamente

„Wir sind durch eine harte Zeit gegangen“, erzählt der Primar im Rückblick. Hohe Infektionszahlen und eine große Masse an Patienten seien für das Personal aber auch für die Betroffenen selbst eine große Belastung gewesen, sagt Stingl.

Allerdings könne man der Krankheit jetzt viel besser entgegentreten als noch zu Beginn der Pandemie. „Mittlerweile gibt es antivirale Medikamente, die wir sehr gezielt einsetzen können. Und wir haben sehr viel gelernt, was Hygiene-Maßnahmen und das Tragen von Masken betrifft.“