Stift Melk: Altabt Burkhard Ellegast gestorben

Das Benediktinerstift Melk trauert um Burkhard Ellegast. Der Altabt ist am Montag 90-jährig gestorben, teilte das Kloster mit, dem er von 1975 bis 2001 vorgestanden war.

Der in Melk geborene Ellegast war 1951 in den Konvent eingetreten. Nach dem Theologiestudium an der Universität Salzburg empfing er 1956 die Priesterweihe. Ein Lehramtsstudium für Latein und Griechisch schloss er 1962 an der Universität Wien ab.

Am 7. August 1975 erfolgte die Wahl Ellegasts zum 66. Abt des Stiftes Melk. In seiner Amtszeit wurde das Kloster als Wahrzeichen des Landes völlig wiederhergestellt. Am 12. Oktober 2001 wurde Georg Wilfinger zum Nachfolger gewählt. Der damals knapp 70-jährige Ellegast hatte nicht mehr kandidiert.