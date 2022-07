Preisdeckel, Anti-Teuerung: Ruf nach bundesweiter Umsetzung

SPÖ und FPÖ hatten zwar an der Vorgangsweise der Landeshauptfrau Kritik geübt, dennoch bereits am vergangenen Donnerstag in der Sitzung der Landesregierung alles mitgetragen. Im Sonderlandtag wurde der Ärger über die ÖVP noch lauter artikuliert, dennoch stimmten auch da alle Fraktionen – neben ÖVP, SPÖ, FPÖ auch noch die Grünen und Neos – für das Anti-Teuerungspaket und den Rabatt auf den Strompreis.

Gestritten wurde dennoch heftig. Zumal die ÖVP noch in der Landtagssitzung vom 7. Juli, trotz der Appelle der anderen Parteien, eisern darauf beharrt hatte, erst in der Sitzung am 22. September Maßnahmen setzen zu wollen. Mit dem Argument: Man wolle bis dahin das Greifen der Bundesmaßnahmen evaluieren, um dann zielgerichtete Hilfen zu beschließen.

„Diese Vorgehensweise war logisch, stringent und richtig“, betonte ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger dennoch. Aber neue Prognosen über extreme Teuerungen, vor allem bei Energie, hätten jetzt zum raschen Handeln gezwungen. Und wahrscheinlich auch der Ausblick auf die Landtagswahlen 2023.