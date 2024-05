Praxis mit Firmen soll Schülerinnen Technikangst nehmen

Ziel der Stiftung ist es, Mädchen für technische Berufe in MINT-Bereichen wie Mathematik , Informatik , Technik oder Ingenieurwesen zu begeistern und so Fachkräfte heranzubilden.

Das galt es am heutigen Mittwoch bei der diesjährigen Abschlussveranstaltung der „MINTality Stiftung “ mit 300 Schülerinnen, aber auch Schülern, zahlreichen Lehrern und Firmenvertretern in der Ybbser Stadthalle unter Beweis zu stellen.

Abschlussgala in der Stadthalle Ybbs an der Donau

Bei Partystimmung wurden technische Projekte, die hauptsächlich Mädchen aus neun Schulen aus Nieder- und Oberösterreich sowie der Steiermark unter professioneller Anleitung umgesetzt hatten, präsentiert. Der Befähigungsnachweis gelang bestens, viele Schülerinnen zeigten sich begeistert. Immerhin hatten sie kleine mobile Roboter gebaut, Miniaturhäuschen mit PV-Anlagen ausgestattet oder durch LED-Lämpchen beleuchtete Sticker entworfen.

"Es war eine tolle Erfahrung für die Schülerinnen bei einer Exkursion im großen Logistikunternehmen TGW in Marchtrenk zu sehen, was Roboter leisten und dann in der Schule selbst eine Mini-Maschine zu bauen“, berichtete die Pädagogin Lisa Fink von der Mittelschule Ybbsitz.