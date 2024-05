Hilfe zuhause: "Community Nurse" erspart den Weg ins Spital

Im Jahr 2020 nahmen die ersten "Acute Community Nurses" (ACN) am Standort Bruck/Leitha ihren Dienst auf. Seither wurde das Pilotprojekt stetig ausgebaut. Mittlerweile blickt man auf rund 18.000 Alarmierungen in Niederösterreich zurück. Und die Vorteile seien vielfältig, betonte Christian Fohringer, Geschäftsführer der Trägerorganisation Notruf Niederösterreich, anlässlich der Eröffnung eines weiteren Standortes in Leobersdorf am Dienstag.

Breites Spektrum

In zwei Drittel aller Alarmierungen sei nämlich aufgrund der Betreuung durch ACN-Mitarbeiter kein Transport mehr in ein Krankenhaus notwendig gewesen. "Die Bandbreite reicht von akutpflegerischen Fällen über Krankheiten oder kleinere Verletzungen bis hin zu Palliativeinsätzen, wenn es also darum geht, jemandem in seinen letzten Stunden zu ermöglichen, friedlich in den eigenen vier Wänden einzuschlafen", so Fohringer.