Feiern in der Kirche, Wohnen im Kloster: Augustinerkomplex wird saniert

Die Jahre des Verfalls haben deutliche Spuren hinterlassen. Risse ziehen sich durch Mauern. Verputz blättert von Wänden. Eine hartnäckige Kälte hat sich in dem Gebäude breit gemacht, die sich so leicht auch nicht mehr aus den Räumen vertreiben lässt.

Und dennoch: Das ehemalige Augustinerkloster in Korneuburg ist ohne Zweifel eine architektonische Schönheit. Ebenso wie die barocke Augustinerkirche, die zu dem Gebäudekomplex gehört. Weshalb die AKK Liegenschaftsverwaltung GmbH der Ventana Gruppe auch rund 15 Millionen Euro in die Hand nimmt, um den Standort in einen Ort für Kultur, Wohnen und Arbeiten zu verwandeln. "Auf die grüne Wiese bauen, das kann jeder. Aber diese Gebäude wieder zum Leben zu erwecken, ist etwas Besonderes", ist Geschäftsführer Gernot Schubert überzeugt.