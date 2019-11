Posting zu Hitler-Geburtstag: Justiz ermittelt gegen Ex-FPÖ-Mann

Wenige Tage vor der Nationalratswahl war der damalige FPÖ-Klubobmann Martin Huber in die politischen Schlagzeilen geraten. Sein Neo-Bundesparteiobmann Norbert Hofer hatte ihn suspendiert, weil von ihm ein Facebook-Posting aufgetaucht war, mit dem er am 20. April 2014 Glückwünsche an „all jene, die heute Geburtstag haben“ aussprach. Auch Adolf Hitler war an einem 20. April geboren worden – im Jahr 1889.