Landbauer: "Abgenutzte Nazi-Keule“

In der Landesparteizentrale will man diese Botschaft ausschließlich in Richtung der anderen Parteien verstanden wissen. Partei-Insider sehen darin aber auch eine Warnung an die Bundesparteizentrale in Wien. Immerhin war es Norbert Hofer persönlich gewesen, der bei Martin Huber sofort Konsequenzen gezogen hatte, als er mit dem Glückwunsch-Posting „an alle, die heute Geburtstag haben“, konfrontiert worden war. Huber hatte das am 20. April 2014 gepostet.