Posting an Hitlers Geburtstag: Mandatar wird der Prozess gemacht

Schwere Geschütze fährt die Staatsanwaltschaft St. Pölten gegen den nö. Landtagsabgeordneten und Gemeinderat („Plan B – B wie Blindenmarkt“) Martin Huber auf. Huber wird das Verbrechen nach dem Verbotsgesetz vorgeworfen, die Höchststrafe beträgt 10 Jahre Haft. Ob der 50-Jährige schuldig ist, werden am morgigen Mittwoch die Geschworenen am Landesgericht St. Pölten zu entscheiden haben.

"Herzlichen Glückwunsch"

Der Fall selbst hatte im Vorjahr österreichweit für Schlagzeilen gesorgt. Huber, damals noch FPÖ-Klubobmann in Niederösterreich, soll ein Facebook-Posting geschrieben haben, mit dem er am 20. April 2014 einen „Herzlichen Glückwunsch an jene die heute Geburtstag haben“ (sic!) aussprach. Auch Adolf Hitler war an einem 20. April geboren worden – im Jahr 1889.