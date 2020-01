Hitlergruß mit 17: "Habe mich damals sehr für Politische Bildung interessiert"

Der FPÖ-Funktionär Andreas Bors machte bereits mehrmals Schlagzeilen, nachdem 2014 ein Foto aufgetaucht war, auf dem er als Jugendlicher auf einer Silvesterfeier mit erhobenem rechtem Arm zu sehen ist. Das Bild legt nahe, dass Bors und zwei Freunde den Hitlergruß machten.

Nun erzählt Bors, mittlerweile FPÖ-Spitzenkandidat in Tulln bei den kommenden Gemeinderatswahlen, in einem Wahlwerbe-Video auf Facebook : "Der Weg in die Politik hat sich bereits in der Schulzeit geebnet. Mich hat damals besonders das Schulfach Politische Bildung und Recht sehr interessiert." Bors sagt im Video auch, er sei so erfolgreich gewesen, dass er für seine Schule, die HAK Tulln, 2008 die politischen Landesmeisterschaften in Niederösterreich gewann.

"Saudumm"

Vom KURIER darauf angesprochen, warum er bei der Silvesterfeier 2006/07 die Hand zum einschlägig bekannten Gruß hob, obwohl er sich damals nach eigenem Bekunden besonders für das Fach Politische Bildung interessierte, sagt Bors: "Wir haben schon 2014 gesagt: Wir können uns das selber nicht mehr erklären, und dass es im Zuge von irgendwelchen Fangesängen gewesen sein könnte. Wir können uns nicht erklären, was uns zu dieser saudummen Geste geritten hat." Auf jeden Fall sei man stark alkoholisiert gewesen. "Ich habe schon früher gesagt: Wenn ich das wiedergutmachen könnte, würde ich es gerne machen. Man kann die Zeit leider nicht zurückdrehen."