Postbus: Streit um Dienstpläne geht weiter

Der Streit zwischen dem Postbus-Betriebsrat und den ÖBB als Postbus-Inhaber geht weiter. Auf eine erste Betriebsversammlung unter den Lenkerinnen und Lenkern im Großraum Hollabrunn in der ersten Schulwoche sollen nun weitere Protestveranstaltungen folgen.

Am 7. Oktober wird in Krems von 8.30 bis 10.30 und in St. Pölten von 13.00 bis 15 Uhr zur Versammlung geladen. In Krems könnte die Versammlung etwa ein Fünftel der täglichen Fahrgäste treffen, in St. Pölten schon etwas mehr, bis zu 40 Prozent, schätzt Postbus-Betriebsrat Robert Wurm.