Polizisten sahen Auto durch die Luft fliegen

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagvormittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw im Bezirk Tulln schwer verletzt worden. Der 49-jährige Biker kollidierte in Langenrohr mit dem Pkw eines 71-jährigen Fahrzeuglenkers.

Ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat am Sonntag auf der Drautalstraße in Strassen bei Lienz ( Osttirol) zwei Schwerverletzte gefordert. Laut Polizei übersah ein 79-Jähriger Steirer wegen der tief stehenden Sonne zwei Autos, die vor ihm angehalten hatten, und rammte diese. Seine Ehefrau und die Beifahrerin eines Wagens aus Kärnten erlitten bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Lienz gebracht.

Der 69-jährige Lenker des Kärntner Wagens wollte links abbiegen und hielt an, ein hinter ihm fahrender Deutscher musste deswegen ebenfalls abbremsen. Der Steirer prallte mit voller Geschwindigkeit in das Auto des Deutschen, das so nach vorne katapultiert wurde.