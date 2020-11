Polizeilegende nimmt Abschied: „Herumnudeln reicht nicht“

Polizeilaufbahn in Wien

Am 1. Juli 1976 war er in die Bundespolizeidirektion Wien eingetreten. Neben seinem Dienst studierte er Rechtswissenschaften, was er 1980 mit dem Magistertitel abschloss. Zwei Jahre später folgte dann der Doktortitel. In Wien wurde er zu Beginn in den Polizeikommissariaten Simmering, Favoriten, Wieden und Mariahilf eingesetzt. 2003 übernahm er für kurze Zeit das Bezirkspolizeikommissariat Fünfhaus

Polizeilaufbahn in NÖ

Am 18. Februar 2003 machte ihn der damalige Innenminister Ernst Strasser (ÖVP) zum Sicherheitsdirektor von NÖ. Nach der Polizeireform war er ab 2012 der erste Polizeidirektor des Landes. 2017 wechselte er in die Generaldirektion für Öffentliche Sicherheit