Polizeihund "Odin" spürte vermissten 89-Jährigen in Niederösterreich auf

Polizeidiensthund „Odin“ hat Mittwochfrüh einen in den Morgenstunden in Neumarkt a.d. Ybbs (Bezirk Melk) als abgängig gemeldeten 89-Jährigen aufgespürt. Der alte Mann saß in der Garage eines Rohbaus. Er war desorientiert und unterkühlt und wurde in das Landesklinikum Amstetten gebracht, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.