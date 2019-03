Polizeibeamte, die gar keine sind

Es war ein feierlicher Unterschriftstermin, bei dem Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) für das heurige Jahr 360 neue Polizeibeamte versprach. Die „ Sicherheitsleitlinie“ könnte sich, was die Personalsituation anbelangt, allerdings als Mogelpackung entpuppen. Von den 360 Anwärtern wurden bis dato gerade einmal 30 in der Polizeischule aufgenommen. Bei den im Mai und Juni beginnenden Kursen werden es 90 weitere, in Summe also gesamt 120 sein. Zur Erfüllung der „ Sicherheitsleitlinie“ fehlen bis Jahresende aber immer noch 240 Polizeischüler.

Nun ist noch dazu bekannt geworden, dass von 360 versprochenen Neuaufnahmen 50 gar keine echten Polizeibeamten sind. Bei den 50 handelt es sich nämlich um Vertragsbedienstete, die in einem 16-wöchigen Schnellverfahren zu reinen „Grenzkontrollassistenten“ für den Flughafen Wien-Schwechat ausgebildet werden.

Am Freitag hat für die erste von zwei Klassen die Ausbildung begonnen. Allerdings wird keiner dieser Absolventen jemals normalen Polizeidienst auf der Straße versehen, ärgert man sich bei der roten Polizei-Personalvertretung. „Das schlägt dem Fass den Boden aus. Davon war nie offiziell die Rede. Das sind Grenzkontrolleure und keine Polizeibeamten. Die Uniformierten fehlen uns ja wieder im Dienst“, sagt Niederösterreichs oberste FSG-Personalvertreter Martin Noschiel.