Polizei schnappte gesuchten Autodieb bei Fahrzeugkontrolle

Polizisten hatten das verdächtige Fahrzeug mit slowakischen Kennzeichen am Mittwoch der Vorwoche bemerkt. Gegen den 61-Jährigen bestand nach vier Pkw-Diebstählen seit Juni 2023 in Strasshof an der Nordbahn, Glinzendorf und Raasdorf (Bezirk Gänserndorf) sowie Wien eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg.

Eines der Autos wurde in der Slowakei geortet und inzwischen an den Besitzer zurückgegeben.

Diebstähle geklärt

Außerdem soll der Verdächtige aus einem Pkw und einer Firma in Gänserndorf zwei Gepäckstücke, ein Navigationsgerät und Werkzeug samt Zubehör gestohlen haben. In einem Betrieb in St. Andrä-Wördern blieb es beim Versuch. Weiters soll er einen Akkustaubsauger und Zubehör aus einer unversperrten Paketbox entwendet haben.